【旅奇傳媒/編輯部整理】2022 ITF台北國際旅展於111年11月4日(星期五)至7日(星期一)於南港展覽館1館舉辦。針對這次旅展，菲律賓觀光部的菲律賓館(攤位編號J309)，現場推出填問卷就送好禮的好康活動，民眾不可錯過。

此外，菲律賓館現場也聯合旅行業者推出菲律賓優惠產品，包括富立旅遊推出長灘島六星度假行程，第2位享2萬元的折扣；百威旅遊則祭出宿霧過年團享第2人減5千元的優惠，以及小孩不佔床減8千元的優惠，十分超值，民眾可趁機撿便宜規劃假期。

▲菲律賓宿霧。 圖：Shutterstock／來源

最近去菲律賓遊學話題正夯，這次菲律賓觀光部也聯合數家知名遊學中心，旅展現場堆出各式菲律賓遊學限定優惠課程。包括杜威遊學的寒假遊學團開始熱招生；非凡遊學推出菲律賓各大語言學校限時獨家優惠，拍照按讚打卡即贈獨家菲律賓遊學雜誌；澳貝克國際留遊學則現場追蹤IG送精美小禮物，現場也推出多家知名語言學校同步優惠，免註冊費、折現金、贈送第一次書籍費等等好康獎不完；締佳遊學則推出菲律賓遊學四週 NT$27,900元起，有興趣的家長可多方比較了解資訊。

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