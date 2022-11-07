民進黨台北市長候選人陳時中昨（6）日遭國民黨台北市議員徐巧芯po照踢爆，在餐敘過後摟著北市聯醫松德院區副院長李雅玲而引起討論，徐痛批這是鹹豬手，陳競總則回擊該爆料是選戰奧步。對於陳時中陣營的說法，PTT鄉民們相當不滿，質疑「摟人家做什麼？」

陳時中競總昨表示，徐巧芯與國民黨台北市長候選人蔣萬安等人一再使出狗仔行徑，連陳與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳以及與選舉無關的民眾，難道蔣的選情已岌岌可危至此，需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

對此，徐巧芯再列出5點回擊，並放話「歡迎來告」，而相關報導經轉發至社群平台Ptt後也引起網友熱議，「被拍到還嘴硬」、「太噁心了吧」、「摟抱人妻就過份了」、「都有照片了，奧步在哪？不實在哪」。

另外，也有網友狠酸，「笑死，看來傷到了！立馬發聲明」、「綠粉可以接受就好啦」、「照片=造假，綠能邏輯再創巔峰」、「塔綠班森77就知道又打到點」。