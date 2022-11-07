還記得半夜去朋友家偷菜、去鄰居的水族箱餵魚，或是跟好友單挑俄羅斯方塊嗎？相信大家都有經歷過臉書小遊戲爆紅的時期吧！雖然有些遊戲還能在臉書上玩，但隨著其他平台的出現，這些臉書遊戲逐漸消失、凋零，玩家也不如以前多，但它們依然代表著我們青春的某段回憶。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出臉書十大懷舊遊戲，快來看看你有沒有玩過吧！

No.10 開心寶貝

「開心寶貝」和「派對小鎮」都是類似的遊戲，除了有寵物養成、栽種作物、釣魚、運動、佈置家居等，還可以跟玩家好友們互動，寵物造型跟服飾還有超多選擇可以搭配，而且就算疏於照料，寵物也不會餓死，在Facebook已引起一陣新風潮。

網友評價：「超級療癒，小時候都等著做任務」、「超級好玩又可愛」、「小時候必玩，還要幫寵物裝扮，去好友家玩」、「還有跑步之類的小遊戲，好懷念」。

No.9 派對小鎮

「派對小鎮」可以打造超級個性化的寵物，還能買地、投資，裝扮寵物等。各種傢俱還能佈置出最溫馨、獨一無二的房間，還能運用各種服飾、妝容、配飾等，打造出最想要的寵物模樣跟風格。還能和好友的寵物親密互動，還能結婚，然後一起在家種花。

網友評價：「為了這個遊戲，才去辦臉書帳號的」、「當時在同學間人氣超高」、「有一陣子超紅，大家都在瘋」、「跟開心寶貝很像，但覺得派對小鎮好玩一點」。

No.8 Tetris Battle

「Tetris Battle」其實就是俄羅斯方塊，在遊戲中除了和電腦配對的陌生人對戰之外，用戶還可以邀請自己的朋友進行2人、4人、6人的對決，也可以單機進行，不同的人數會有不同的遊戲模式，簡單卻好玩的遊戲，也立刻受到大批網友喜愛。

網友評價：「那時候一玩就是超久」、「對戰真的會上癮」、「可以跟朋友們一起玩，真的超好玩」、「是一個簡單的小遊戲，但到現在還是會想起它，好想再玩」。

No.7 寵物戰爭

「寵物戰爭」每一個寵物都會有不同的屬性和技能，寵物們會分為力量、敏捷、速度三種屬性，在出動技能時還會搭配超酷炫的動畫。寵物們會藉由與別人戰爭、打鬥來提高自己的等級和技能，也會隨機獲得武器或新技能，遊戲中因為屬性技能不同，所以勝負未知，增加了遊戲的有趣性。

網友評價：「幾乎玩不膩，耐玩度很高」、「這個遊戲真的超好玩」、「可以玩很久的遊戲」、「會想要趕快跟別人對戰來升等」、「每隻寵物的顏色也都不一樣！」。

No.6 UNLIGHT

「UNLIGHT」是一款卡片對戰遊戲，玩家可以操作各種帥氣、美麗的角色，來打造自己的牌組，並向不同的對手們進行激鬥，玩家可以指派角色，調整裝備卡和事件卡，英雄本身有生命值、攻擊力、防禦力以及技能等，英雄生命值歸零的話，就是輸了。

網友評價：「角色的畫風很精緻，很多角色都很好看又帥」、「完全是因為畫風，所以玩的」、「對遊戲的好感度還好，但好喜歡某一些角色」。

No.5 奇樂

「奇樂」是一款可以交友、聊天、推理、心理戰的遊戲，在推理的過程中，還可以順便認識到新朋友，是一款可以讓網友們互動、交友，但又帶有懸疑感的策略遊戲。奇樂的遊戲有點像是現在流行的「狼人殺」，在遊戲中還可以換裝來打造自己想要、獨一無二的形象，還可以跟別人組織家族、結婚等。

網友評價：「跟狼人殺的玩法一樣，那時候真的覺得很好玩」、「還可以在遊戲裡面交到不同的朋友」、「遊戲風格蠻有懸疑感的，但好玩」、「好懷念的過去」。

No.4 憤怒鳥

「憤怒鳥」遊戲中，玩家需要用彈弓，並控制力量與角度將各種顏色的憤怒鳥發射，以此來攻擊碉堡，讓所有的綠色小豬都消滅，就可以獲得勝利，並前往下一個關卡，完成關卡還會有一到三顆星的評價，關卡到越後面，還會有各式各樣的小豬，像是戴安全帽等等，增加遊戲難度。

網友評價：「那一年，憤怒鳥紅遍了大街小巷」、「那時候真的很瘋，只想著好想過關」、「記得各種不同的憤怒鳥都超可愛」、「雖然想消滅小豬，但真的蠻可愛的」。

No.3 Candy Crush Saga

「Candy Crush Saga」過去曾經造成一股炫風，人人都知道該款遊戲，甚至還從Facebook的遊戲，發展到手機、平板上都能玩。Candy Crush以糖果為主題，只要將糖果以三至五顆相同的糖果消除就能夠得到分數，還會產生不同的威力，每關還會有不同的任務須完成。

網友評價：「那一年真的是人人都在玩，走到哪裡都有」、「到現在還在玩，這個遊戲真的是經典中的經典」、「真的會一直玩下去」、「愛心沒了還要狂寄邀請給朋友XD」。

No.2 開心農場

「開心農場」身為Facebook元老遊戲之一，非常受到大家歡迎，跟「開心水族箱」是差不多的遊戲方式，可以買種子播種，再放一陣子之後就可以來採收了，但真正「開心農場」大受歡迎的原因，是因為可以「偷菜」，因此很多好友都會趁著半夜的時候偷偷到朋友的菜園裡偷採，一個不注意菜就會被偷光光！

網友評價：「記得那時候半夜還要起來採收，因為怕被朋友偷光光」、「現在想起來蠻無聊的，但那時候真的樂在其中」、「一定要去偷菜」、「看到好懷念哦！記得還可以養動物？但每次蛋都會被偷」、「每次早上打開都很緊張，真的好懷念」。

No.1 開心水族箱

「開心水族箱」是一款虛擬水族箱遊戲，玩家可以在自己的水族箱內透過貝幣或元寶來購買自己喜歡的魚種飼養，還可以進行餵魚、收寶石，兌換或是放生等行為，還可以互相訪問好友的魚缸。在水族箱的魚會由小魚慢慢長大，之後會產下更多寶物，有些人甚至會訂鬧鐘定時去收寶物，避免其他好友來撿！

網友評價：「時代的眼淚」、「一定要去偷別人的寶石」、「那時候的水族箱真的超熱鬧」、「每天一定要做的事情就是開開心水族箱，而且一定要收集寶石」、「好懷念的過去」、「雖然現在還有，但總覺得少了味，感覺不好玩了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年11月01日至2022年10月31日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大臉書懷舊遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統