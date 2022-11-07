香港女星柏安妮擁有中、英、大馬血統，從影前是花式溜冰冠軍，1980年代受黃百鳴賞賜，獲邀參演電影、和開心團體一起推出多張唱片。感情方面，曾和影帝梁朝偉合作傳出緋聞，吸引周星馳2次追求都婉拒，被粉絲譽為「最美前女友」，後來她情歸大學同學、育有2名女兒，儘管已淡出演藝圈多年，但她的女兒許恩怡繼承到媽媽的美貌基因，也當起演員，獨特的氣質讓她備受矚目。

柏安妮是香港80年代女神之一，和性感女神李麗珍是同期，還都是「開心少女組」的成員，許多知名港片都能看到她的身影，像是《開心樂園》和《霸王花》等，發行唱片〈兜風心情〉也獲得大賣，然而1993年演完《記得香蕉成熟時》後，正值演藝顛峰，她選擇急流湧退，回到校園重新開始學業，先後完成了香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位，甚至還遠赴美國瓦爾登大學攻讀心理系碩士。

柏安妮不但重拾學業，還在校園邂逅真愛，跟同學相戀結婚，生了兩個女兒，而且從她日後取得的驚人事業成就來看，不待演藝圈過反倒過更好，近年來她已大幅轉換跑道，如今當起臨床心理學家和職能治療師，甚至是電子公司Playto創辦人之一。

許恩怡今年在抖音PO出和媽媽一起跑步的影片。(圖/許恩怡 抖音)

至於柏安妮18歲的女兒許恩怡則頂著星二代光環勇闖演藝圈，她因參與古巨基《漂流教室》、《自我安慰》的MV大開知名度，還憑藉電影處女作《燃野少年的天空》在「2021東京電影節」金鶴獎獲得最佳新人，未來的前途非常不可限量，她也坦言媽媽對她影響很大，令她從小就愛上變化莫測的演藝圈。目前的她偶爾也會更新社群，今年母親節便PO出和媽媽在山上跑部的影片，令人讚嘆母女倆的驚人美貌。