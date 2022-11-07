藥華藥(6446)10月營收繳出佳績，美國區維持雙位數成長，不過，今日股價卻開低，失守500元關卡，晨盤跌幅逼近3%。

藥華藥10月營收為2.75億元，月增7.70%、年增548.29%，前10月營收超過23億元。藥華藥指出，10月營收主要是罕見血癌新藥Ropeg(P1101)，美國區維持雙位數成長、亞太地區營收略降，至於歐洲10月並未出貨。

藥華藥新藥Ropeg將在12月10~13日的美國血液學年會 (American Society of Hematology, ASH) 亦將有多篇Ropeg用於真性紅血球增多症的治療，及擴展到其他適應症可能性的研究論文，目前已有線上摘要。

藥華藥日前斥資51億元興建竹北新廠，已經舉行動土典禮，不但是公司成立以來最大的建廠規模，預計未來在竹北及台中的兩座新廠將成為未來營運大幅成長的關鍵。