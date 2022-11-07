國泰金(2882)旗下國泰世華銀行日前表示將持續爭取與好市多(Costco)續約，不過，今天國泰世華銀行正式宣布，雙方聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，為無法續約下，國泰世華將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，希望將聯名卡客群轉換為CUBE卡。

國泰世華銀行在2013年8月8日起取得好市多卡發卡權，當時好市多聯名卡的發卡量是80萬張，好市多聯名卡數從2014年的90萬張，至今已突破270萬張，成為全台第一大的零售通路聯名卡，刷卡量亦是國泰世華銀前二大卡片。

該行今天指出，為延續好市多聯名卡合作關係，已竭盡最大努力與誠意，然遺憾未能續約。至雙方合約期滿前，聯名卡相關權益皆不受影響，聯名卡可繼續於好市多賣場內及其他商家使用，且屆時未使用完的多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單。

為維護270萬名國泰世華Costco聯名卡卡友的權益及提供更優質的消費優惠，國泰世華將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，並將於近日陸續寄發聯名卡換發CUBE卡的通知函，說明新卡優惠升級內容，邀請原聯名卡卡友一同感受CUBE卡四大權益天天切換，3％回饋無上限的魅力，與國泰世華共創極致的消費體驗。卡友於換發CUBE卡後30天內任刷3筆一般消費，且持有國泰世華CUBE App(原網銀App)，享首刷禮300點小樹點(信用卡)。