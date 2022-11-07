新北市永和一名「唐寶寶」（唐氏症患者）4日到炸物店買40元炸物，因沒帶錢遭王姓老闆咆哮、報警，引發網友公憤，造成王姓老闆的臉書、手機皆被訊息灌爆，炸物店的Google評價也被一顆星洗版，王老闆昨透過女性友人在臉書社團發聲明，強調自己是正常思維的人，絕不會霸凌身心障礙者，實際事件發生有不一樣的順序、內容，還有許多地方要澄清。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆料公社》指出，開炸物店的王老闆目前精神狀況不好，已2天無法進食及睡眠，還得吃鎮定劑。原PO轉述，王老闆表示，實際事件發生有不一樣的順序、內容，還有許多地方需要澄清，事件發生以來，兩支手機皆有數百通來電，再加上被網友肉搜、公審等，「我目前還能活著，也已身心俱疲，我真的不希望我的父母為了我流淚。」

炸物店老闆透過女性友人在臉書社團發聲明。（圖／翻攝自爆料公社）

王老闆指出，能理解唐寶寶的父母的心情，盼大家給他一個喘息空間和時間，來釐清整件事的過程。他也強調自己是正常思維的人，不至於對身心障礙人士欺侮霸凌，「這不是人性正常的行為」。

王老闆說，他不怪那些正義挺身的網友們，只是希望少數幾位網友，不要對他人生命有過激的恐嚇字眼。貼文曝光，網友並不買單，「發文出來討拍，當初在做這件事的時候怎麼沒想到會這樣」、「你怎麼對待這個社會，這個社會就會怎麼回饋給你，這就是因果」、「管你什麼症」、「不要欺騙社會大眾」、「就公開道歉就好，其他都是多餘的，打再多悲情牌，都於事無補」。