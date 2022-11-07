樂團《五月天》成員石頭日前參演戲劇《台北女子圖鑑》與小三桂綸鎂有多段激情情慾戲。對此，正牌妻子「狗狗」路渟瀛就曬出火辣性感照片回擊。讓網友直呼「姊姊太棒了。」

在戲劇《台北女子圖鑑》中，桂綸鎂成為小三，明知道石頭有妻子還與他愛得火熱，在劇中出現鴛鴦浴、野地激戰、喇舌等激情場面。雖然劇中桂綸鎂大方展現美艷形象。但現實中的石頭妻子「狗狗」路渟瀛也不遑多讓，近日在IG上曬出性感辣照PK桂綸鎂。

路渟瀛在昨(6)日時於IG上曬出兩張性感照片，只見路渟瀛上身僅穿著內衣，裝飾用的珠寶以及吊飾看起來相當華貴。笑容燦爛的她，在鏡頭前大方展示自己的傲人身材，自信又迷人的模樣讓不少粉絲看到著迷。

原來，路渟瀛最近正在苦練肚皮舞，近日將首次站上舞台，而那身裝扮是將要在舞台上展現的舞衣。並表示「沒想到挑戰總是來得這麼快，現在就緊張到爆，到時候上台不敢想只能拚了。」而不少網友也紛紛留言為她加油打氣，表示「姐姐加油」、「認真的女人最美，姊姊真的超棒的」、「一定可以的！Fighting！」