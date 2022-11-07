國道3號南向377.6公里處田寮路段今（7）日凌晨0時50分發生一件4車連環追撞事故，其中一輛載運豬隻內臟的貨車因為受到撞擊，車上的豬內臟散落一地。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道3號南向377.6公里處田寮路段今（7）日凌晨0時50分發生一件4車連環追撞事故，造成3人受到輕傷送醫，以及載運豬隻內臟的貨車因受撞擊，導致車上的豬內臟散落一地。國道警察調查，這是因為其中一名駕駛未注意前方路況導致追撞事故。

國五大隊獲報後於凌晨1時7分抵達現場，當時26歲李姓男子駕駛自小客車行經田寮路段的中線車道，閃避不及先追撞前方由32歲邵男所駕駛載運豬隻內臟的大貨車，碰撞導致車上的豬內臟散落路面，後方由30歲陳男、27歲陳男駕駛的自小客車因閃避不急而發生追撞。

此事故共造成駕駛李姓男子與另兩名乘客分別受輕微擦挫傷，送榮民總醫院診治。國道警察於事發後通知拖吊車與清潔人員到場收拾殘局，於凌晨近2時排除路況，恢復通車。

國道警察呼籲，高速公路事故最常見的車禍就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元外，若因而肇事導致民眾重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。