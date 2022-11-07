今日（11月7日）就是立冬，不僅是年尾交年運重要的節氣，顯示出立冬萬物的生長以及發芽已經告一段落了，而命理專家小孟老師在臉書粉專上提醒6項禁忌，在這天不宜觸犯，並且也同時點名3星座，巨蟹座、獅子座、處女座容易出現身體上隱疾，需格外小心。

▍立冬禁忌：立冬不宜過早外出。

立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，古代俗話說立冬一日，水冷三分，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。

▍立冬不宜飲用大量熱水

立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。

▍忌洗熱水澡過久

立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。

▍忌運動激烈

立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。

▍3星座易耗發身體疾病

巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，因為是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。

▍需早睡早起

俗話說秋冬養陰，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間充足才能補足精氣，讓身體不斷活化。

小孟老師也特別提醒到立冬的傳統習俗。

1. 立冬一般俗稱要補冬，古人認為立冬寒氣重身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。

2.立冬拜祖先

立冬可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。

3.吃餃子

古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此交替就成為餃故用餃替吃餃子就代表節日交替。

4.吃甘蔗

古人有些擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年的最後，另外在福建、潮汕一代的人，也有立冬食蔗齒不痛的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。

5.立冬吃生蔥

立冬吃生蔥，古人立冬能吃蔥能讓身體散發體汗，使身體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。