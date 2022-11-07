選前之夜場地之爭再起！民進黨新北市長候選人林佳龍辦公室7日舉行記者會指控，新北市府拒絕出借板橋第一運動場前廣場，林辦退而求其次選擇區運路，公所卻至今沒有回覆，痛批市府黑箱。新北市體育處表示，場地租借都是按規定，板一已被借走，一場地不可能二借，林辦借的板二已核准；板橋區公所則說，板一體育場出借含新站路、海山路權，考慮周邊交通、救護動線，沒有允准區運路路權，林辦另申請的公館街已會勘，只要林辦補件可以同意。

不過國民黨新北市議員葉元之今表示，林佳龍選前之夜已經借了第二運動場，現在還要去封區運路，根本是擾亂板橋，製造板橋鄉親的不便。而且侯友宜的場子在第一運動場，區運路就在第一運動場旁，兩方支持者有沒可能擦槍走火，林佳龍陣營完全不顧。

林辦發言人何博文表示，當初9月19日提出板橋第一運動場前廣場申請，體育處就以場地被借走為由拒絕，他們退而求其次申請區運路，他們根據公所規定在1個月前的第一時間提出申請，但至今公所都沒有回函。

何博文說，侯友宜當天在板橋第一運動場前舉辦選前之夜，區運路是否被侯拿來停遊覽車，所以才阻擋林辦申請，侯辦行事非常不光明磊落。

李坤城表示，林辦在8月19日就提出申請板橋第一運動場，但體育處卻也都不告知誰已經借走，就像游錫堃當年被朱立倫打壓的情況，他質疑，侯友宜都已經放話要贏40萬票，不要再這麼鴨霸， 沒有運動家精神。

體育處長洪玉玲表示，場地租借都依照規定，板橋第一運動場可在6個月前提出申請，該場地在選前之夜時段已經出借，「一個場地不可能借給兩個單位」，且林辦借的板二體育處也已同意。

板橋區公所主祕林今權表示，林辦提出的申請時間，與體育處另外核准的晚會時間重疊，也有新站路、海山路權，考量避難動線與救護動線，周邊人潮進出都要納入考量；加上林辦申請的區運路旁民安街也有停車場，若整條封住，可能影響交通動線，且相關回覆已經公文回給林辦。

林今權說，林辦也有另外申請公館街，日前已經完成會勘，目前原則上同意，只要稍微動線調整、補件，就會通過。

葉元之說，林佳龍此舉，超有2014的既視感，當初游陣營就是不斷炒作借場地的議題，博取政治聲量。林佳龍真是太不認真了，除了會模仿別人的選舉步數，還會幹嘛？