有女性網友在網路表示，男友睡覺時都會不由自主地把手放在下體上，讓她忍不住提問「為什麼男生睡覺要把手放在GG上？」沒想到意外讓不少男性坦言也有這種習慣。對此，醫師解釋，因為人在睡覺時最無防備，自然最想保護最脆弱之處，也就是生殖器官，且手放此處也最能保持精蟲的活動力，這在生物學角度而言是合理的。

日前一名女網友PO在Dcard發文表示，她跟男友在一起將近2年，這段期間她發現男友睡覺時都會把手放在GG上，有時候甚至會兩隻手一起插進褲子，不過原因就連男友也都說不出個所以然，許多人紛紛回應，「熱熱的很舒服」、「我不會自己抓，因為都是女友握著睡覺」、「自己握跟別人握感覺不一樣，就是不自覺要把自己手放在那」。

外科醫師陳榮堅則在《醫師好辣》節目中說明，人在睡覺時是最無防備能力的時候，人類若非經過文明洗禮，否則都是赤身裸體在郊外，而睡覺時最脆弱、毫無防備的部位就是下體，所以會不自覺出現防禦動作。此外，外界溫度比較低時會使精蟲品質、活動力與數量下降，若回到真正的動物型態時，男性手放在該部位能保持一定恆溫，也能提升精蟲品質，「這在生物學的角度是非常合理的。」