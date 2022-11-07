俄羅斯軍隊近期轟炸烏克蘭的基礎設施，造成烏克蘭40%能源設施受損，首都基輔官員坦承，已在為最壞狀況做準備，萬一冬天完全斷電，將影響供水及暖器供應，屆時會通知300萬居民撤離。

綜合英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，俄軍的轟炸造成烏克蘭40%能源系統受損或完全摧毀，近幾周來數百萬烏克蘭人已斷斷續續被斷水斷電，當局實施分區停電，以避免需求過載及進行修繕。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）昨（6）日接受電視台訪問時警告，不能排除這個冬天基輔會完全斷電、斷水及暖器，呼籲市民為「最壞情況」做好準備，甚至應該準備好撤離到郊區的計畫。

克里契科痛批俄羅斯轟炸基礎設施的行為就是「恐怖主義」及「大屠殺」，「他（只普丁）的任務就是要我們死、凍死、讓我們逃離我們的土地，這樣他就能擁有這片領土。」

他說政府正在盡一切努力避免全面斷電、斷水危機發生，同時也為各種情況做好準備。

俄羅斯猛炸基礎設施，烏克蘭全國各地分區停電。

不過克里契科也呼籲300萬市民做好遷往郊區親戚朋友家的準備，這樣當基輔電力全斷的最壞狀況發生時，居民們至少還有備用計畫。

他說政府正在儲備能源、糧食及用水，呼籲居民也要進行儲備計畫。

基輔冬天的平均氣溫都在攝氏0度以下，入夜時氣溫會再下探。

另外據《紐約時報》（New York Times）報導，基輔市政府安全部長特卡丘克（Roman Tkachuk）受訪時坦承，當局已意識到如果俄羅斯繼續轟炸基礎設施，屆時整個電力系統可能會中斷運作。

他說當地官員已被告知，他們至少會提前12小時收到電網即將失靈的通知，如果發生這種情況，「我們會開始通知民眾，要求他們離開。」不過他強調目前情況還可控制，也沒有大批居民離開的現象。

他說如果真的完全斷電，供水及汙水處理設施也會跟著停擺，「這也是為什麼政府及市府現在在採取所有可能措施來保護我們的能源供應系統。」

俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭的基礎設施，首都基輔官員坦承，冬天最壞的情況是全面斷電、斷水、斷暖氣，屆時將會撤離300萬居民。圖為停電期間基輔市民在公園散步。（圖／美聯社）

基輔目前正在全市各地準備1000個供暖點，以因應供暖系統突然失去運作。

針對政府呼籲民眾準備撤離計畫，30歲的基輔市民狄米特羅（Dmytro）表示，已經做好離開基輔的計畫，他說從2周前政府宣布將開設1000個供暖點時，他就意識到可能最終會完全斷電，那時起就開始規劃撤離。

不過36歲的安娜斯塔西亞（Anastasia）表示，就算完全斷電也不會離開，「我們的士兵睡在地上，所以就算沒有暖氣，我們也能設法待在我們的公寓。」