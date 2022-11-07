外傳台積電1奈米廠要設於桃園遭外界批評為了選舉開支票，經濟部長王美花表示，龍潭已經討論很久，這是為大的投資預為準備，包含用地、用水、用電，要可行才可能擴展，相關部會討論很久，可行才進行。

王美花表示，相關議案討論「已經超過一年」，龍潭地區有大潭電廠，用電沒有問題，但是要電網，電網建設要好幾年的時間，一定要預先作業。

至於國營事業年終獎金，王美花說，要看營運狀況與工作的考程，明年的時候才有一個結論。