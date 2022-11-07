特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接手推特後，大刀闊斧進行改革，上周五更以縮減人事成本與調整公司體質為由，一口氣裁掉一半約2700名員工，引起軒然大波，沒想到事情卻出現180度轉變，推特疑似誤裁部分員工，目前正召回數十名已收到通知信的員工回來上班。

美媒報導，消息人士透露，當管理階層發現部分被資遣的員工，其能力與工作內容是馬斯克未來改善公司業務所需要的時候，這些人早就收到資遣的通知信了，突顯推特此次大規模裁員並未經過縝密的思考與評估。

推特召回數十名員工回來上班，再度引起熱烈討論，推特員工表示，此次被裁的人員涵蓋通訊、內容管理、安全與誠信部門等領域的職員，安全與誠信部門主管Yoel Roth表示，負責防止散播不實訊息與有害內容的團隊約15％的員工被裁撤，但推特還是擁有核心審核能力。

推特共同創辦人、前執行長Jack Dorsey也發文表示，「我明白很多人對我感到不滿，是我讓公司規模成長太快，我願意為此道歉，我感謝且愛著曾經在推特工作過的每個人。」馬斯克完成收購後，Jack Dorsey將其手上的1800萬股票轉入馬斯克旗下控股公司X Holdings I Inc，Jack Dorsey是推特的間接股東。