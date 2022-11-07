知名YouTube頻道「哈哈台」以街訪出名，訂閱數76.2萬，人氣頗高。民進黨新北市長候選人林佳龍辦公室發言人李坤城今表示，哈哈台在網路徵臨時演員稱讚五股垃圾山，新北市府花了多少納稅人的錢行銷侯友宜自己，市府應該說明清楚。新北市府發言人張愛晶表示，市府未曾涉及哈哈台頻道街訪製作，有心人士無需刻意誤導 ，亂帶風向。

李坤城說，哈哈台美化五股垃圾山的經費誰出的，市府要講清楚說明白，要行銷可以，但請註明「廣告」。