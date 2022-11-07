距離九合一選舉投票日僅剩18天的時間，「TPOC台灣議題研究中心」今（7）日公布由QuickseeK民調中心執行關於桃園市長候選人的民調結果，在「您目前比較傾向投給哪一位？」這題，國民黨張善政以38.7%支持度居冠，民進黨鄭運鵬38.2%次之，雙方差距僅0.5個百分點（在抽樣誤差範圍內），民眾黨賴香伶與無黨籍鄭寶清支持度則分別是8.2%以及5.9%，還有8.9％無明確意見。

而在好感度方面也是張善政最高，42.1%表示喜歡、35.2%不喜歡，賴香伶的好感度則最低，僅21.7%喜歡她、19.9%不喜歡。另外，調查結果發現，有87.7%的桃園市民會去投票（66.8%一定會，20.8%可能會）、4.3%不會，且年齡越高者投票意願越高。

至於「今年底的桃園市長選舉，目前參選的有民進黨的鄭運鵬、國民黨的張善政、民眾黨的賴香伶以及無黨籍的鄭寶清。在這4人當中，請問您比較看好誰當選呢？」的調查結果，張善政以42.5%領先鄭運鵬的36.3%，賴香伶為2.9%、鄭寶清為2.8%，另有15.4%無明確意見。

該調查由QuickseeK民調中心出資且執行，調查期間於11月1日至4日，調查對象為戶籍於桃園市13個行政區年滿20歲之一般民眾，採用分層隨機抽樣方式，採用多重精準投放方式發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1,277份有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，正負2.74個百分點。