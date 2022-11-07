韓國搜尋網站巨擘Naver於7日表示，拜數位內容大成長所賜，上季銷售量是兩年以來再度突破2兆韓元，約14.2億美元左右。也就是7到9月的營收為2.05兆韓元，較去年同期1.73兆韓元大增約19%。

Naver在2021年第3季的營收首次超過2兆韓元，當時這家Line母公司與持有日本Yahoo的軟體銀行達成協議，雙方另成立Z Holdings來整合Line與日本Yahoo業務，希望能深化人工智慧與海外市場。

Naver最新季報中，淨利卻年減28.2%至2316億韓元，約1.64億美元，比韓聯社彙整的市場預估值2988億韓元要低。同時，營業利益也小減5.6%，至3302億韓元。

Naver指出，第3季營收亮眼，主要因為數位內容以及電子商務業績佳。由於網路漫畫看的族群愈來愈多，故內容業績年增77.3%至3119億韓元。同時，網路漫畫的營收也較去年成長18.1%。

由於網路商店大量擴張，Naver上季電商業績年增19.4%至4583億韓元。有廣告業務加持的搜尋平台，銷售量年增8%至8962億韓元。行動支付Naver Pay年增22.5%至2962億韓元。不過，雲端業務卻不盡理想，年減1.5%至948億韓元左右。