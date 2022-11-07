外媒報導，在特斯拉執行長、全球首富馬斯克以440億美元收購推特之後，該社群媒體公司上周五解雇了大約一半的員工，但現在正在聯繫數十名被開除的員工，有意予以回聘。此外，有消息指出，推特推出「藍勾勾」付費訂閱服務的時間，將延至美國期中選舉之後。

消息人士表示，一些公司希望回聘的人是被「誤裁」了，管理層後來發現這些人的工作與經歷對構建馬斯克預想的新功能有其必要性。

做為馬斯克接管推特後第一次重大改版，推特在上周六更新蘋果iOS版應用程式，將開始對「藍勾勾」身份驗證標示收取月費8美元。這項變革將在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和英國等國家率先推出，之後再推行全世界。

不過《紐約時報》周日報導，推特這項收取月費8美元的「藍勾勾」訂閱服務將延到周二美國期中選舉過後才推出。這場選舉攸關共和黨或拜登總統的民主黨將掌控國會。

推特尚未對上述消息發表評論。