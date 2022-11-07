員警駕車追緝拒檢的自小客車，不慎自撞造成車頭毀損。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局曾姓員警6日深夜執行巡邏勤務，行經潭子區發現自小客車車燈未亮且未打方向燈，鳴笛欲上前攔查該車，但該車卻加速逃逸，曾員因轉彎失控不慎自撞，車上共兩名員警、1名民力擦挫傷，送醫包紮後已無大礙。

大雅警分局指出，29歲曾姓員警昨日深夜11時許執行巡邏勤務時，行經潭興路與福貴路口，發現一輛自小客車（車號不詳）車燈未亮且未打方向燈，於是鳴笛欲上前攔查該車，但該車卻沿福貴路(北往南)右轉環中路加速逃逸拒檢。

曾員駕駛巡邏車行經上述地點時，因轉彎失控不慎自撞路邊號誌桿及監視器主機箱子，造成警車前車頭損壞，車上共2名員警、1名民力協勤輕微擦挫傷，經救護車送往中國醫就醫包紮後，傷勢均無大礙。

大雅警分局指出，該事故幸無造成民眾受傷，號誌桿亦無損壞，但監視器主機箱子倒塌波及旁邊車輛，造成該車副駕駛座車門輕微車損，後續將依相關車輛受損情形，予以賠償。