台股加權指數7日跳空開高在13,109.35點，權王台積電（2330）開在390元，帶動包括半導體、航運等類股，早盤上漲逾1％，航海王貨櫃三雄紛紛向上，集團股國巨、華新、聯電亦發動攻勢，多頭資金點火，台股早盤上漲近百點，收復5日線。

就業報告顯示失業率略增、勞動參與率下滑，暗示聯準會（Fed）不需採取更激進的升息政策，再加上市場期盼中國鬆綁清零政策，激勵美國四大指數4日全面強彈。

道瓊工業平均指數11月4日終場上漲1.26％（401.97點）、收32,403.22點，結束連續4個交易日的跌勢；周K線下跌1.4％。

那斯達克指數上漲1.28％（132.31點）、收10,475.25點；周K線下跌5.65％。費城半導體指數勁揚4.6％（105.38點）、收2,398.24點；周K線下跌1.46％。

統一投顧指出，美國10月份非農就業人數優於市場預期，且多位聯準會官員表示聯準會需要進一步升息，但希望藉由縮減升幅、延長升息時間與調高終端利率等手段，取代目前的激進升息政策，激勵4日美股反彈。

亞股回穩，帶動上周五加權指數上漲40點，收復萬三大關，同時站上月均線，短線出現翻多訊號，建議布局跌深科技股如記憶體、IP矽智財及載板及財報優於預期的個股，搭配綠能、儲能及新能源車等政策面利多選股。