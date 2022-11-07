《戲說台灣》的女星陳蔓菲經常在臉書上分享日常點滴，豈料在10月31日時她發文提到「不希望女兒和小S女兒許老三成為朋友」，心疼女兒「當小ㄚ嬛陪跳」，引發喧然大波。有網友發現，上個月底她自爆「跟女兒算總帳」，老公回來看到滿地的血跟半暈厥的女兒放聲痛哭。結果網友轉發貼文後，陳蔓菲表示警方上門了解狀況了。

有網友在「爆廢公社公開版」挖出了陳蔓菲10月25日所貼出的舊文，陳蔓菲歡慶51歲生日，她在文中直接寫下：「為什麼要挑戰一個瘋婆子」，甚至透露「今天我發飆把女兒的頭髮剃光」、「跟她算總賬」等聳動文字，嚇壞不少網友。

陳蔓菲10月底的發文，嚇壞不少網友。(圖/陳蔓菲 臉書)

該篇貼文的影片，拍攝全家生日快樂歌的畫面，陳蔓菲在默許第三個願望，鏡頭外疑似她的女兒，語氣淡定說：「我的願望是，希望我的瀏海不要再被剪掉了」，結果父親直言：「沒有人在意你的願望，你明年可以許」。這篇貼文引起網友們的議論，更湧入陳蔓菲臉書不滿她的過激行為。對此，陳蔓菲凌晨12時許悄悄刪掉該篇文章。

陳蔓菲今日對網友喊告。(圖/陳蔓菲 臉書)

而今天上午陳蔓菲在臉書上表示，自己的文章被斷章取義，因此惹得許多網友批判謾罵，怒嗆網友：「所有辱罵、所有轉貼照片、所有@朋友來找我麻煩的，你們一個都跑不掉，我不是第一次告網友了，不信就查查看，我不允許有任何路人來跟我攀關係。」