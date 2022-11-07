一艘台灣籍秋刀魚兼魷魚漁船「祥慶」號昨（6）日於北太平洋海域航行時船體著火，附近的寧波漁船見狀立即前往救援，最後成功救起48名船員，後已將人員全數移交給台方公司。

綜合新華社與大陸央廣網昨日深夜報導，同日早上10時10分許，寧波甬發遠洋漁業股份有限公司向寧波市江北區農業農村局報告，該公司一艘秋刀魚兼魷魚漁船「甬發1」在北太平洋海域成功救起48名遇險的台灣漁船船員。

事發時，「甬發1」正在北太平洋海域作業航行，發現附近2海里處有煙霧升起且有救生信號發出。該船立即向出事地點靠近並進行查看，發現台灣「祥慶」的船體著火，「駕駛台後方及整條船都在燃燒」，船員已轉移至附近兩條救生筏上。

隨後，「甬發1」漁船船長立即要求本船全體船員向「祥慶」漁船靠攏、開展人道主義救援，後將兩條救生筏上48名船員成功解救至「甬發1」漁船。

事後，「甬發1」漁船向「祥慶」漁船所在船公司進行通報，並接收該公司發來的船員名單。經核對後發現有1人失蹤，在確保自身安全的情況下，「甬發1」漁船又圍繞出事海域進行搜救，暫未發現失蹤人員。

昨日下午13時許，「祥慶」漁船所在船公司立即派遣兩條友船「祥運旺」和「祥慶財」來接回「祥慶」的船員，「祥慶」48名船員乘坐救生筏由「甬發1」安全過駁至「祥慶財」。