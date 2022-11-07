日本男神木村拓哉近期在電影《THE LEGEND＆BUTTERFLY》中，飾演戰神織田信長而使人氣再度狂飆，昨（6）日他更為了宣傳新片而以織田信長的扮相參加「岐阜信長祭」騎馬遊行，沒想到因此引爆人潮，讓當地警方多加戒備，但活動當天仍傳出有2位民眾受傷送醫。

因受到疫情影響，睽違多年再度重啟的「岐阜信長祭」於本月5日盛大展開，而今年為了替當地吸引人氣加上宣傳新電影，木村拓哉與同劇演員伊藤英明提出「不收酬勞」的方式，分別扮演織田信長與家臣福富貞家騎馬遊行1小時，讓原本只開放1.5萬人參與的活動，瞬間吸引超過96萬人報名抽籤，許多民眾也紛紛湧入岐阜市共襄盛舉；日本警方為了避免梨泰院慘案再度發生，也特別調出了5倍的警力維持現場秩序，甚至還有DJ Police站在車上引導民眾方向。

但沒想到活動當天一早6點，就有抽到票的民眾已在現場卡位，也有不少人拿著木村拓哉的應援扇到場等候；待下午1點左右，木村拓哉、伊藤英明等工作人員到場時，瞬間湧入大量民眾，拿著手機圍觀搶拍，有人因此跌倒受傷，還有人因人群擁擠感到身體不適，雙雙送入醫院治療，所幸2人事後都沒有大礙，也讓活動完美畫下句點。根據日本媒體報導，光是11月5日岐阜市就湧入約16萬人，6日的人潮更將現場擠爆，預計能為當地注入約39億日幣（約新台幣8.5億元）的觀光收入。