經濟部統計處今日表示，隨半導體廠商持續在台投資高階製程，帶動供應鏈在地化的群聚效應，吸引國際大廠紛紛來台投資建廠，加上近年5G、物聯網、車用電子等應用晶片需求強勁，半導體業者積極擴廠增加產能，致我國半導體設備產值自2012年逐年成長，2021年突破千億規模，達1186億元，較2020年大增33.6％，近10年半導體設備產值平均年增17.7％。

2022年上半年受惠車用電子、高效能運算等應用需求仍然熱絡，半導體業者持續加大擴產腳步，致前8月半導體設備產值865億元，較上年同期增加16.5％，展望第4季，雖全球經濟動能趨緩，半導體業者開始調整延後部分投資計畫，但今年產值仍可望突破千億規模。

經濟部表示，國產半導體設備包含生產、檢測兩大類，其中2021年生產設備及零件產值879億元(占74.1％)，較2020年增42.1％，近5年平均年增25.9％，為主要成長貢獻來源，主因生產設備廠商近年積極投入研發製造，持續接獲國內外大廠訂單所致。2021年檢測設備及零件亦年增14.2％，近5年平均年增13.4％。

由於台灣為全球最重要之晶片生產基地，吸引國外半導體設備公司來台設廠，加上國內業者積極投入研發，有效提升國際競爭力，致近年半導體設備之直接外銷金額快速躍升，直接外銷占比逐漸提升，2021年占比為45.7％，較2016年上升14.8個百分點，今年前8月累計持續提升至47.7％。

中國大陸、新加坡、美國及馬來西亞為我國半導體設備出口主要國家：半導體產業不僅是高技術及高附加價值行業，亦是國家經濟發展的關鍵性產業，在疫情催升供應鏈在地化效應下，各主要半導體生產國家積極擴增產能設備，帶動近年我國半導體設備出口成長。

依據海關進出口統計，2021年我國半導體設備出口值為24.6億美元，年增63.2％，其中以中國大陸為最大外銷市場，占45.0％，出口金額約11.1億美元，年增66.8％，其次依序為新加坡、美國及馬來西亞，分別年增92.8％、43.4％及63.0％，四者合計占總出口金額已達85.8％，其中新加坡因政府積極扶植半導體產業，2021年占比較2016年增加13.2個百分點最多。