上洋(6728)第3季營收新臺幣5.09億元，年成長10.94%，稅後淨利4295.8萬元，EPS 1.87元，年減35.74%。前3季營收19.17億元，年增34.83%，稅後淨利2.59億元，EPS 11.28元，年增41.89%。

上洋執行長吳國華進一步指出，以往銷售經銷商在第2、3季才會陸續進貨空調商品，但受惠三菱重工空調品牌知名度提升，今年經銷商從第一季起就已積極拉貨，因此到了第三季出貨狀況雖較為趨緩，但累積營收卻較去年成長，對於上洋整體營運仍呈現正面訊號。

吳國華指出，雖然三菱重工空調已獲市場肯定，經銷商積極提前拉貨備好貨源，但未來更重要的目標是，引入更多非季節性商品組合，使每季營收更為平均，縮小淡旺季對比。

除了消費型的家用空調出貨暢旺外，上洋也看好商用空調的剛性需求，同步強化客戶拓展範圍，目前已與餐飲、藥妝、超商等知名連鎖品牌合作，不僅連鎖通路在展店時陸續使用三菱重工空調，房屋建案的指名度和知名度也穩定成長，逐步平衡家用空調淡季的營收表現。

商用洗衣業務部份，第3季新增簽約進駐東吳大學、台南應用科大，看好疫情解封後商用洗衣需求會持續提高，上洋將積極拓點。另外，自創的小家電品牌one-meter，目前在虛擬通路、募資平台和電商通路的品牌接受度也越來越高。