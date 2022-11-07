台股累積跌幅已大，賣壓逐步消化，聯準會升息影響為短線壓力，主要仍在觀察企業財報訊息，進入選前最後一個月，官方穩盤力道可能逐步釋放，歷次選後一個月、兩個月台股行情偏多，再加上新年度資產重新配置行情，與今年一月農曆年紅包行情加持等。第一金工業30 ETF(00728)經理人牟宗堯指出，現在正是逢台股低檔存好股時機，提前卡位元月行情還能參與年度配息機會。

以第一金工業30 ETF(00728)為例，該檔ETF採年度配息，於每年元月份進行除息，將前一年度的收息完整納入，第一金投信指出，對小資族而言，存股部位較有限的階段，年度配息機制能降低頻繁配息的額外成本負擔。

而元大臺灣ESG永續(00850)，公告今年度配息金額為1.48元，以11月1日收盤價計算，殖利率達5.4%，改寫2019年掛牌以來新高，後續11月15日為除息前最後買進日，並於11月16日除息。00850的主要持股與國民ETF 0050相似，但股價只約有0050的四分之一，因此有「小0050」之稱。在ESG特色加上平易近人的價格下，00850長期深獲小資族青睞，為證交所定期定額交易戶數前十的ETF。

至於第一金工業30 ETF(00728)，追蹤臺指公司臺灣工業菁英30指數成份股投資，臺指公司利用優勢投資因子篩選30檔成份股，從股票市值、公司獲利持續性、財務體質穩健、股利穩定等特性編製，成份股俱備大型績優藍籌股特質，成份股於每年調整一次於四月份。牟宗堯指出，過往臺灣工業菁英30指數跌幅逾兩成後，3個月、6個月後平均都漲幅有三成以上，且跌幅越重、隨後反彈幅度越大，傳統績優大型股股價跌幅逾兩成後，台股轉折點或將出現，年初以來台股指數跌幅逾37%，對於想要參與ETF年度除息的投資人，也是相對較佳低檔投資時點。