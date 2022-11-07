板卡族群今早在集中市場透發多頭反攻氣息，包括技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)等都漲逾半根停板，而青雲(5386)、撼訊(6150)則盤中觸及漲停價。市場聚焦第三季板卡廠的庫存去貨情形。

目前多家板卡股尚未公告10月營收，青雲已公告的營收仍呈月減及年減情況，10月單月營收為1.44億元，月減20%，年減37%。

在個股消息方面，技嘉導入各樣創新材料和技術，生產穩定耐用的友善產品，持續邁向以循環經濟為設計核心的零廢棄目標。隨著科技與日俱進，電腦效能不斷提升，反應散熱的重要性，技嘉延長產品生命週期，今年9月最新發表的AORUS RTX 4090 Master顯示卡，其創新風扇造型加上仿生鯊魚扇葉設計，大幅提升散熱效能，亦提升產品的耐用性。截至2021年已累積獲得2713項專利，多項產品更榮獲美國消費性電子展（CES）創新獎、德國Reddot紅點設計獎、IF設計獎等多項國際肯定。此外，透過友善包材降低後續產生的廢棄物，2021年包裝材料採購量已較2011年減少近50%，使用量減少逾7千公噸。

微星今年以「創作者筆記型電腦、旗艦級電競桌上型電腦、美型雲端遊戲專用桌上型電腦、超神電競主機板，和智能防疫消毒機器人」共計5件產品奪下第31屆「2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」。