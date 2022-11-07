40歲的楊姓男子4日晚間喝了2支高粱，5日一早為了載受傷的39歲歐姓女子就醫，便騎車上路，但因歐女未戴安全帽，遭到員警攔查，員警也意外發現楊男酒駕行為，表示要實施酒測，此時歐女連忙向員警求情，表示有責任都她扛。楊男酒測值為0.45，依公共危險罪逮捕送辦，但歐女也逃不過責任，未戴安全帽與未勸導勿酒駕的部分，員警也開單告發。

楊男載著要就醫的歐女行經澄清路時，因歐女未戴安全帽遭到苓雅分局員警攔查，員警也意外發現楊男酒駕，楊男表示自己昨晚喝了2支高粱，但因歐女不舒服，所以才會酒駕載她去醫院。

後座的歐女知道要酒測後，頻頻向員警求情，表示「如果他（楊男）超過，就是我的錯」、「你們不要為難他（楊男）」，但員警也告知歐女「不是妳的錯，妳先去就醫」，歐女也氣急敗壞的說「就是我的錯！」表示願意代替楊男接受處罰。

楊男經酒測後，酒測值為0.45，依公共危險罪移送偵辦，但後座的歐女也逃不過責任，除了未戴安全帽的部分被開單告發外，未勸導駕駛不要酒後開車部分也遭開單告發。

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