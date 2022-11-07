今天「立冬」，王品集團旗下「品田牧場」、「石二鍋」與「12 MINI」，以及「hot 7鐵板燒」除各有新品，更有應景美食搭配優惠促銷，提供客人嘗新並冬補暖身、以補充元氣，抵禦冬天的寒冷。

品田牧場推出兩款新鍋物，以擅長的豬排入鍋，打造口感溫潤的「北海道牛奶風豬排鍋」與濃厚感「麻辣風豬排佐讚岐烏龍麵」，截然不同的風味，讓消費者暖心又暖胃。來店選用2款新鍋物，搭配指定套餐可現折50元。

國人喜歡用麻油入菜溫補，以個人鍋物為主打的石二鍋與12 MINI同步推出麻油湯底，石二鍋只要加20元即可升級「私房麻油鍋」，12 MINI「爆薑麻油鍋」、售價180元，、「香拌麻油麵線」、主食換購價25元，滿足單身小資族溫補需求，一個人也能暖暖過冬。即日起至2023年1月31日，內用、外帶「爆薑麻油鍋」可享LINE官方帳號鍋物點數2倍送。

hot 7鐵板燒也因應冬季來臨，預計於11／14起推出多樣暖胃新菜，以麻油、薑、花椒等溫暖食材入菜，打造新套餐「麻油雪花豚」、「鐵板椒麻雞」；同時推出單點菜色「酒香鮮蝦」與「酸菜鯛魚」，季節湯品「蒜頭雞湯」等冬令人氣料理，提供更多樣化嚐鮮選擇，補冬同時開運。