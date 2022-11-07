史男友人也遭警方帶回。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃男與史男因債務糾紛起口角衝突，遭警方派遣快打部隊帶回。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄41歲黃姓男子的舅舅先前向51歲史姓男子的父親借190萬，但相約還錢時，史男發現黃男舅舅早已跑路，於是昨日晚間與8名友人一同找黃男，要求他替其舅舅還錢，黃男不肯，雙方爆發口角衝突，民眾見狀報警，警方獲報啟動快打部隊到場處理，將黃男、史男及友人10人帶回，全案依社會秩序維護法裁罰。

黃男舅舅與史男的父親有190萬元的借貸，但到了相約還錢的日期，黃男舅舅卻未出面還錢，於是史男替父親到黃男舅舅住址找人，但發現黃男舅舅早已人去樓空，史男相當不滿，輾轉得知黃男的住址，於是偕8名友人，6日晚間10時許到三民區光富路找黃男要錢。

黃男當時正在家休息，聽到家外面有9名壯漢在外一直呼叫他的名字，於是外出查看，當黃男與史男碰面時，史男立即表示請黃男還清其舅舅所欠的債務，但黃男卻不肯，表明是他舅舅欠的債務與他無關，史男見黃男不肯幫忙還錢，便開始大聲怒斥，兩人爆發口角衝突，場面一度緊張。

附近民眾見外頭有吵架聲，又看見許多壯漢包圍一人，擔心有異報警，三民二分局覺民派出所晚間10時10分許獲報，派遣快打部隊到現場處理，將黃男、史男、史男友人共10人帶回派出所釐清，訊後依社會秩序維護法裁罰。