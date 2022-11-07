BWF超級300系列德國海露羽球公開賽，最後壓軸的男單決賽，台灣一哥周天成被爭議判決影響心情，最終21比18、11比21、22比24屈居銀牌。決勝局22比22的那一球遭裁判認定非法擊球違例，周天成當場大表不滿，但是裁判維持原判而激起球迷憤怒。
周天成在網前回擊時，球拍壓得很低，因為球飛出去的角度不自然，裁判認為他是兩次擊球才打回去。這個違例白送了印尼對手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）1個冠軍點，成為22比23，金廷隨後毫不客氣收下最後一分抱走金牌。
從重播鏡頭來看亦不十分清楚，印尼網友也在推特挖苦「沒有比這畫質更好的重播了嗎」。如果要說兩次擊球，大概只能從小天的擊球角度來看，他這球是要打向對角的，球碰到球拍兩次才改以偏向正上方的角度飛出去，也就是從羽毛的方向變化才勉強說他是二次擊球（或是觸地）違例。
BWF官方IG貼出決賽的精彩鏡頭， 結果網友留言幾乎全是在批評這個爭議判決，質疑裁判的專業素養、賽事方對選手權益的漠視，同時更多人為CTC（周天成）抱屈，「這不是CTC的失誤，而是裁判的失誤」。畢竟這是決賽、決勝局的關鍵球，如果真有誤判，官方應該要求裁判主動公開說明，而不是被球迷圍剿了還裝聾作啞。
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