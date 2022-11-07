BWF超級300系列德國海露羽球公開賽，最後壓軸的男單決賽，台灣一哥周天成被爭議判決影響心情，最終21比18、11比21、22比24屈居銀牌。決勝局22比22的那一球遭裁判認定非法擊球違例，周天成當場大表不滿，但是裁判維持原判而激起球迷憤怒。

Point 22-23 pas Chou Tien Chen di fault, ini kayaknya double touch apa gimana sih? Kagak ada video yg lebih HD dari ini kah. Seneng Ginting bisa menang lagi, tapi ya gimana ya 😭 #HyloOpen2022 pic.twitter.com/bPpTkX2wp9 — Heyyow💫 (@bnerbgt) November 6, 2022

周天成在網前回擊時，球拍壓得很低，因為球飛出去的角度不自然，裁判認為他是兩次擊球才打回去。這個違例白送了印尼對手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）1個冠軍點，成為22比23，金廷隨後毫不客氣收下最後一分抱走金牌。

從重播鏡頭來看亦不十分清楚，印尼網友也在推特挖苦「沒有比這畫質更好的重播了嗎」。如果要說兩次擊球，大概只能從小天的擊球角度來看，他這球是要打向對角的，球碰到球拍兩次才改以偏向正上方的角度飛出去，也就是從羽毛的方向變化才勉強說他是二次擊球（或是觸地）違例。

BWF官方IG貼出決賽的精彩鏡頭， 結果網友留言幾乎全是在批評這個爭議判決，質疑裁判的專業素養、賽事方對選手權益的漠視，同時更多人為CTC（周天成）抱屈，「這不是CTC的失誤，而是裁判的失誤」。畢竟這是決賽、決勝局的關鍵球，如果真有誤判，官方應該要求裁判主動公開說明，而不是被球迷圍剿了還裝聾作啞。