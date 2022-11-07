后里里美光河川巡守隊成立，公私協力守護水環境。(台中市政府提供)

台中市政府環保局媒合后里辦公處與台灣美光記憶體股份有限公司后里廠，成立后里里美光河川巡守隊，是台中市第1支結合在地企業成立的水環境巡守隊，也是后里區首支水環境巡守隊，共同維護后里旱溝。環保局長陳宏益說，台中市水環境巡守隊推動20年，主要由在地里長主動號召民眾加入，志願進行河川巡守、汙染通報、水質監測、淨溪淨岸等工作。

陳宏益指出，中科后里園區是台中重要科技園區之一，環保局媒合台灣美光與當地里辦合作，將協助進行教育訓練、輔導水環境巡守相關技能；感謝美光自籌巡守隊費用，在台中企業擔任領頭羊角色，取之於社會、用之於社會，成立河川巡守隊守護在地水環境，實踐企業社會責任，市府也鼓勵未來更多企業響應、加入志工隊伍，也可認養或贊助在地河川巡守隊，共同為台中市環境努力。

台灣美光副總裁鍾聯彬說，「台灣美光」倡導環保相關政策，盼能為家鄉和永續發展有所貢獻，不僅結合在地成立巡守隊進行巡檢、水質監測、淨溪活動，更利用夜間及假日不定時巡查后科園區內雨水溝，防範偷排案件；此外也舉辦水環境闖關活動，讓參加人員增進對環境、河川守護的知識，秉持「親水、愛水、護水」觀念，共同守護水環境。

他也呼籲美光員工為後代留下乾淨環境，投身於環保工作；很榮幸台灣美光能為環境盡一份心力，未來將配合環保局與里長共同守護后里區的水環境品質，善盡企業社會責任。

環保局表示，台中市水環境巡守隊目前總計31隊，共790位隊員，這次活動清理約一般垃圾4公斤、資源回收物1公斤，活動結合聯合國SDGs永續發展目標「SDGs 6淨水與衛生」、「SDGs 12責任消費與生產」及「SDGs 13氣候行動」，邀請在地民眾共同響應水環境守護，建立公眾對保護水資源的關注及參與，也歡迎有興趣民眾或是里辦公處加入河川巡守隊行列。