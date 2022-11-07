YouTuber咪妃擁有甜美外型及火辣身材的她，吸引許多粉絲關注，而咪妃今年一月公開自己與老公已在去年十月結婚的消息，在今年八月生下寶貝女兒，近日她首度發出她產後第一次穿比基尼的照片，她表示看到自己目前的樣子「覺得很驕傲」。

今年八月咪妃迎來她的寶貝女兒，她也經常在社群上與大家分享育兒經，近日咪妃貼出她產後三個月首次穿比基尼的照片，文中她寫下：「看到鬆鬆垮垮的肚皮，稍微用力還有凹凸不平的表面，在以前一定快哭死了，但現在卻覺得很驕傲（當然還是覺得自己很胖啦…嗚嗚）」，同時也在IG吐「子母線還是好明顯，懷孕之後的好處就是，腋毛就不會再長。」似乎多了一點小確幸不用持續刮毛。

然而，從照片中可發現，咪妃的上圍看似比生產前更豐滿，雖然腹部未恢復，但仔細看卻無妊娠紋，讓網友非常驚訝，而咪妃也解釋道紋路都是在胸部上，對於網友留言提醒「生完第二胎更恐怖，比第一胎更鬆」讓咪妃直呼「真的假的，我有考慮二胎的說……..可是現在肚子就已經會『流』下來了」。

不過除此之外，更多的網友都紛紛讚美她恢復得不錯「這身材太好了吧！肚子慢慢恢復就好～媽媽都是辛苦偉大的 不用給自己太大壓力唷」、「怎麼恢復這麼快呀！好漂亮」、「還是很美」。