陳時中微醺照流出？「時」指緊扣摟人妻 徐巧芯轟：鹹豬手 @中時新聞網 ​

國民黨台北市議員徐巧芯昨晚PO出民進黨台北市長候選人陳時中十指緊扣、摟住人妻的照片，被陳時中陣營批評國民黨台北市長候選人蔣萬安團隊是「狗仔團隊」，蔣萬安今對此表示，不會對此照片做文章，但針對陳時中團隊的回應，「牽拖轉移焦點不能掩蓋事實真相。」

徐巧芯指出，該照片攝於10月6日晚間的頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬。圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，「不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去。」

對此陳時中團隊反批蔣萬安團隊是狗仔團隊。蔣萬安今被問及此事時表示，他也好奇這是誰拍的照片，民進黨說尊重媒體，但媒體卻把拍到的變成公槁，到底媒體承受多少壓力，會憤而丟出沒刊登的照片，背後故事想必駭人聽聞。

蔣萬安強調，針對這些照片，他們不會多做文章，但也請陳時中不要牽拖，轉移焦點不能掩蓋事實真相。