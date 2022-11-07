藝人愛雅（張艾亞）以《大學生了沒》出道，今(7)日突然被拍到現身戶政事務所登記結婚，對象是10多年前的圈外前男友，兩人復合不到1年決定結婚，正式成為人妻，兩人重逢的過程宛如翻版的大S具俊曄，消息一出，得到不少的祝福。

根據《TVBS新聞網》報導，愛雅的對象是認識超過15年的大7歲圈外人，分手後逐漸斷了聯繫，直到愛雅媽媽過世，男方再度撥通了她的電話主動關心才又搭上線，2021年底復合不到1年決定結婚，今年9月底低調登記結婚，過程如同大S具俊曄翻版，令眾人直呼非常浪漫。

愛雅曾和許孟哲有一段情，分手後也數度在節目上淚崩，男方結婚後，她始終保持單身，兩人曾有結婚共識，卻在2017年分手，但雙方並未交惡，仍替對方說話，強調：「不想要任何人覺得他不好，他真的對我很好，我們都很努力，我們曾經很相愛。」如今愛雅證實結婚的喜訊，消息一出，外界紛紛祝福他們幸福美滿。