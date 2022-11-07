塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）本日在電視節目播出時說，科索沃地區發生了劇烈的政治變化，因此賽爾維亞決定退出普里斯汀納（Pristina））政府機關（科索沃地區），並稱將為會是政治和結構上的重大變化。

據賽爾維亞Pink.rs電視台7日報導，在普里斯汀納發生了一起事件：因北部地區警察局局長朱里奇（Nenad Djuric）拒絕向塞爾維亞人開出罰款而將這名科索沃北部城市的執法負責人解職後。

雖然科索沃當局說沒有對任何人罰款，不過，當局先前時候做出決定，將對未將塞爾維亞車牌號碼更改為科索沃地區車牌號碼的個人處以罰款，並稱過渡期將持續到 2023 年 4 月 21 日。

科索沃和梅托希亞（Metohija）的塞族代表宣布，他們將退出議會、政府和普里斯汀納的所有機構，並暫停參與警察和司法機構。 武契奇表示，他不能說這是一個輕鬆的時刻，但重要的是我們要認真負責地行事。 我們正在談論重大的政治變化，幾乎是構造變化。」

武契奇提醒：「他們從來不想現實地看待塞爾維亞人面臨的問題，以及後果是什麼，

總統也表示，最重要的是保持和平，我們將努力維護和平與穩定，並告訴科索沃總理庫提（Albin Kurti）遵守商定的內容。 有關於塞爾維亞自治市協會和撤回對地區板塊的決定，即（Aljbin Kurti）堅持簽署的信函。武契奇說：「當你了解到這一點時，我們就可以繼續前進了。」