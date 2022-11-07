光學鏡頭模具廠伯特光電（6859）配合上櫃前公開承銷作業，對外競價拍賣2,182張，競拍底價85元，暫定承銷價102元，競拍期間自11月8日起至10日止；預計11月14日開標，並於16日至18日辦理公開申購、22日抽籤，暫定11月28日掛牌。

伯特光所生產的模具和金屬零組件，終端產品有63％為智慧型手機，相機佔21％，筆電和VR／AR各佔6％，其他包括車用鏡頭、醫療、監控設備等。

DIGITIMES Research預估，未來五年5G應用和新興市場消費者換購智慧型手機，可望帶動手機出貨率每年成長4％～7％。產業調查研究機構TrendForce預估，2022年全球手機鏡頭出貨量將達50.2億顆、年增率5％，2023年全球手機出貨量有望將回升1％以上，手機鏡頭出貨量可望增至53.2億顆。

智慧型手機朝輕薄化、多鏡頭發展，配備三鏡頭的手機有成為市場主流的趨勢，不論對於鏡頭尺寸、內面反射、降低雜訊、畫素、景深變化等性能的要求越來越高、鏡片層數越來越多，有助於帶動鏡片模具的強勁需求，手機鏡頭每增加一層鏡片，所需模具就必須重新開發。

在手機鏡頭的製造不斷面臨更高難度的挑戰下，帶動鏡頭單價提高，壓製鏡片的模具硬度、孔徑真圓度、偏心、平面度、公差、模仁表面粗糙度等都會影響鏡頭品質好壞和拍攝效果，伯特光具備製造鏡頭模具的高精密度製程能力，以高品質鋼材和車刀製造，產品的穩定度達國際一線大廠所需的製程能力，提供一站式客製化服務，增強客戶黏著度。TrendForce推測2023年只要手機鏡頭出貨量成長6％，若以每支手機配備的鏡片增加1～3片計算，鏡片出貨量可望成長15％，成為伯特光出貨量成長的利基。

隨著元宇宙議題的帶動下，包括微軟、Google、蘋果、Sony及Meta等科技大廠紛紛加大投入VR／AR市場，未來均預期會不斷推出VR／AR裝置。根據IDC報告指出，2022年全球VR/AR頭戴式裝置的出貨量將達到1,573萬台，年增43.6％，在VR／AR裝置出貨量將大幅成長，伯特光也將積極擴充產能因應需求的快速成長。另隨著電動車大廠推動自駕系統發展抬頭，傳統車廠亦競相導入先進駕駛輔助系統（ADAS），帶動新一波車用鏡頭數量成長及規格升級趨勢，根據中國產業信息網數據顯示，未來三年ADAS升級以L0提升至L1／L2為主，2025年L1／L2、L3佔比將分別到達50％、15％，單台車鏡頭用量將到達6～8顆，未來車用鏡頭用量將大幅成長，對伯特光精密光學模具需求增加下，將可望成為公司未來幾年成長動能。