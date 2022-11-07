酒駕零容忍！台中市豐原警分局積極取締酒後駕車，日前夜間執行「取締酒後駕車」專案勤務，一次查獲5件；另同日其他時段也有2起，當日共計查獲7件，取締成效顯著。

近期天氣轉涼，時序邁入冬季，11月7日為農曆立冬節氣，國人習俗都有「立冬補冬」風氣，各類添加米酒烹煮料理(薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等)飲食後仍會於體內存有酒精成分，容易造成酒駕事故發生。

豐原警分局4日夜間執行「取締酒後駕車」專案勤務，一次查獲5件酒後駕車，其中3人酒測值高達0.25mg／l以上，遭警方移送公共危險罪；另同日其他時段也查獲2起，當日共計查獲7件，取締成效顯著。

豐原警分局特別提醒，民眾如有飲酒或享用含酒精成分料理，應搭乘大眾交通運輸工具、指定駕駛、利用叫車或代駕服務，以確保自身及其他用路人安全。

另外，也呼籲販售酒類或提供酒精料理業者共同善盡防制酒駕責任，主動提醒消費者切勿酒後駕車，可藉由「代客叫車」、「代客駕駛」等措施，有效防制酒後駕車，減少事故案件發生。豐原警將持續掃除轄內「醉」犯，加強可疑人車攔檢，杜絕違規者僥倖心態，展現警方執法決心。

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