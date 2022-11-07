行政院長蘇貞昌昨批評國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，在他上次擔任行政院長時主張三通，「還去當中國買辦」。蔣萬安今對此反批蘇貞昌抹紅轉移焦點，蘇貞昌女兒蘇巧純打破承諾，遮遮掩掩取得公務預算，才是蘇該對外界說明的，「蘇貞昌的道德底線在哪？還是一貫的雙標，做實『綠能，你不能』。」

蘇貞昌昨指出，在他上次擔任行政院長時，蔣孝嚴質詢卻一再主張三通，「還去當中國買辦，還收台商的錢，說可以喬出境的限制，跟台商打官司還敗訴，到底誰在舔共？」

蔣萬安今反批，蘇貞昌當行政院長卻像1450網軍側翼或是名嘴周玉蔻一樣，喜歡給人抹紅轉移焦點，蘇貞昌應該解釋的，是他女兒蘇巧純本來承諾不再在他院長任內投標任何政府標案，卻遮遮掩掩取得公務預算，「蘇貞昌的道德底線在哪？還是一貫的雙標，做實『綠能，你不能』。」

蔣萬安也再批，民進黨台北市長候選人陳時中喊抗中保台，為何卻讓號稱是戰略物資的國產疫苗，把試驗交給一家陸資公司？他也批評蔡總統心中沒有人民，沒有國家主權，只在乎選情，沒有日本的話，根本不知道飛彈飛越台灣上空。

至於生技業者批評疾管署在幫高端考試，蔣萬安表示，民進黨護航高端，政府角色混亂，敗壞官箴，傷害到台灣的生技產業，未來審查EUA時也會讓生技產業有質疑，國際社會對台灣也會有問號。