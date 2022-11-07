河南鄭州疫情波及鴻海(2317)富士康鄭州廠區，為控制疫情而降載生產，影響蘋果iPhone 14 Pro及Pro Max高階機種第四季出貨量。法人指出，在河南官方及蘋果支持下，鄭州廠以11月下旬恢復滿載生產為目標，惟能否如期達標仍須觀察2因素。

蘋果發表聲明指出，目前iPhone 14 Pro及Pro Max的市場需求仍然強勁，但現在預期出貨量將低於先前預期，消費者需等待更長時間才能收到新產品。公司正與供應商密切合作，致力恢復正常產能水準，同時以確保供應鏈員工健康為優先。

市場研調機構TrendForce認為，儘管疫情正逐步控制中，鴻海鄭州廠稼動率已回穩到70％，但短期內要恢復正常稼動率仍有難度。受稼動率下滑影響，本季iPhone原定8000萬支的出貨目標將減少200～300萬支，全年出貨目標約2.37億支。

鴻海則表示，對本季能見度原為「審慎樂觀」，唯因疫情影響鄭州廠區部分營運，集團表示將下調展望。針對目前鄭州廠區防疫及營運狀況，河南省政府已明確表示將一如既往全力支持鴻海，目前更會戮力同心，以最快速度撲滅疫情、並恢復全產能生產。

法人指出，河南省政府預期當地疫情在本周後可獲得明顯控制，在官方及蘋果支持下，鄭州廠已發布預招工公告，以11月下旬恢復滿載生產為目標。不過，能否如預期達成目標，仍須視當地疫情控制狀況、招工填補人力欠缺進度而定。