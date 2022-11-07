《衛報》周日報導，英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）擬在11月17日推出規模高達600億英鎊（約678.2億美元）的增稅與減支計畫，其中減支部分至少占350億英鎊（約395.6億美元）。

英國政府內部消息人士透露，這些數字還只是估計值，仍有可能出現變化。不過，杭特日前在其秋季聲明中曾向財政官員表示，他將尋求規模至少達500億至600億英鎊的開源節流措施。

英國財政部對此報導表示，該部門不會對財政相關臆測發表評論。

亨特和新任首相蘇納克（Rishi Sunak）才剛在一周多以前接管政務，新政府正試圖尋找削減開支和增加收入的方法，以填補因前首相特拉斯（Liz Truss）推出舉債拚經濟計畫而惡化的預算缺口。

《衛報》周日報導，杭特11月17日提交的聲明初稿將包含高達350 億英鎊的減支措施和高達250億英鎊的增稅計畫，相關舉措可能包括凍結所得稅門檻，以及鎖定股利稅減免等。

報導亦指出，這幾天內英國政府也將就是否根據通膨提高福利，亦或改變養老金「三重保障」（triple lock）制度做出決定，以便獨立的預算責任局（Office for Budget Responsibility）得以將任何這方面的調整納入其預測。

根據「三重保障」規定，英國每年調漲養老金的幅度最低為2.5%，當通膨率和平均薪資漲幅大於2.5%時，則取最高者做為調漲幅度。

英國9月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆漲10.1%，高於8月份的年漲9.9%與經濟學家預估的年漲10%，並再度追平7月創下的40年新高。