高端具有9成保護力的報告是疾管署做的，國民黨立委洪孟楷批評，監考老師不好好監考結果自己當槍手幫忙補考，還保證可以拿到畢業證書！如果衛福部這樣官民不分未來是否廠商都可以比照辦理，否則為何高端能他們不能？衛福部捧高端這樣無下限已經太越線，監察院應該主動調查。

洪孟楷也提出五項疑點：

第一、如果14名專家審查會用舉手投票來決定結果，是最民主且尊重專業的機制，為何既民主又專業的機制卻不能公開？

第二、衛福部指審查資料有3個部分，分別是高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析，以及疾管署大數據資料庫統計分析。請公開到底高端報告在哪裡？以及又是哪一家臨床單位的研究數據，合理懷疑國內只有100萬打第一劑高端、30萬打三劑的數據，到底要如何做出有九成的保護力？

第三、王必勝說，沒有法律規定審查會公開委員名單，而且擔心會有特定人士意圖騷擾、霸凌，造成專家委員嚴重困擾，請問台灣沒法律嗎？如果秉於專業要怕甚麼？

第四、王必勝說審查速度快，無關配合特定候選人都是專業及民眾需求為優先，還說太慢太快立委都有意見，請問王必勝是不是搞錯了甚麼，民眾要有三期人體試驗的國產疫苗所以反對太快給高端EUA，高端疫苗效益評估報告是已經拖延要補件，結果竟然是讓政府的公務員花時間幫廠商趕作業？這些時程都是衛福部搞出來的不是嗎！

第五、疾管署說大數據統計分析適法性沒有問題，是希望以科學證據提供民眾這段時期疫苗接種效益相關資訊，藉此作為下階段疫苗政策訂定參考，請問馬上最後一批高端疫苗就要到期銷毀了，沒有三期人體實驗的高端也無法再申請任何藥證，是要給哪支疫苗做下階段政策參考！

洪孟楷表示，蔡政府把本該是獨立機關的中選會NCC都變成了打手，沒想到應該為人民健康把關的衛福部現在淪為高端的槍手，「奉勸衛福部官員搞清楚，你們是中華民國的政府官員，服務全台2350萬人。你們以為你們在幫陳時中拆彈，但其實是埋下更具殺傷力的地雷。」