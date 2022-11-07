台中市一間火鍋店的盧姓員工今年6月間將手機藏在廁所馬桶架，企圖偷拍他人，慘被2名女同事逮個正著並移送法辦。台中地院審結，依犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位等2罪，累犯，應執行9月徒刑。可上訴。

判決書指出，盧姓男子為台中某間火鍋店的員工，今年6月上午間盧男將自己的IPhone 12 Pro Max擺放在店內廁所的馬桶刷架內，導致不知情2位女同事入內換衣服時遭偷拍，2人更衣之際隨即發現馬桶刷架有異狀，並逮到置放手機盧男，確認盧男刪去手機內影像後，隨即報警處理。

盧男接受偵訊時認罪，檢察官核對2名女同事的證述、警員職務報告、扣押筆錄與物品、現場照片、監視器翻拍畫面以及手機內的影像截圖等，認為盧男的自白與事實相符，堪認罪嫌，依法將其起訴。

台中地院法官認為，盧男先前多次涉犯妨害秘密罪，這次又未能尊重女同事的個人隱私，竊錄其非公開活動與身體部位，實在不可取也未記取教訓，考量盧男至今仍未與2名被害人達成和解，也未取得諒解等情狀，實在無從輕量刑的原因，故依犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位等2罪，累犯，各處有期徒刑8月，應執行有期徒刑9月，並沒收手機記憶卡。可上訴。