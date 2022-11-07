前NBA球員姚明在2017年時將他效力火箭的11號球衣高掛，宣布退休後，與家人在上海定居。日前，就有民眾拍下他在工作站中做核酸檢測的身影。豈料，卻遭到姚明的怒斥，在影片於網路上流傳開來後，引發網友熱議。

昨（6）日，有網友在微博上曬出在上海偶遇姚明的影片。只見影片中，全身黑衣黑褲的姚明，有著229cm的身高更顯高大，不論是用手機掃碼還是做核酸採樣，都只能彎腰低頭。周遭民眾見到姚明也相當驚喜，紛紛拿起手機，畫面一時間有些喜感。

然而，在影片的最後，姚明發現了偷拍者的行為，向他怒斥「你能別拍了嗎。」這則影片在網上曝光後，掀起不小的爭議。有網友認為「姚明過於強勢了吧，身為公眾人物都不讓人拍照。」也有人指出「公共場合為什麼可以不讓人拍照。」相當不滿姚明的行為。然而，也有另一派網友認為「偷拍本來就是不對的」、「未經拍攝者的同意隨意拍攝，還有可能會因此吃上官司」、「尊重他人感受，是一個人的基本素養。」支持姚明制止偷拍的作法。

事實上，姚明過去就有表示自己並非明星，不想被過度關注。過去在私人行程被粉絲發現時，也很禮貌的拒絕合影。此外，姚明的女兒逐漸長大，他也希望大眾能不要曝光他與家人的生活，以保護孩子的隱私。