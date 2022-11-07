大陸國務院新聞辦公室今（7）日發布《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書指出，今年大陸網友規模達10.51億，去年數位經濟佔全大陸GDP近四成，數位經濟已成為推動經濟成長的重要動力。
白皮書表示，據研究機構測算，截至2021年，中國數位經濟規模達到45.5兆元（人民幣，下同），佔國內生產總值（GDP）比重為39.8％，數位經濟已成為推動經濟增長的主要引擎之一；數位經濟規模連續多年位居全球第二。
據白皮書，截至今年6月，中國網友規模達10.51億，互聯網普及率提升到74.4％。累計建成開通5G基站185.4萬個，5G移動通信用戶數達4.55億，建成全球規模最大5G網絡。
此外，白皮書介紹，中國工業互聯網發展加速，製造業數位化轉型持續深化。截至今年2月，規模以上工業企業關鍵工序數控化率達55.3％，數位化研發工具的普及率達74.7％。
電子商務方面，2021年中國實物商品網上零售額10.8兆元，年增12％，中國跨境電商進出口規模達到1.92兆元，年增18.6％。
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