早洩是最常見的男性性功能障礙，泌尿科醫師表示，有學者認為繫帶過短可能與早洩有關，一項義大利研究指出，早洩者中有4成以上有繫帶過短的問題，經過繫帶整形手術後，勃起時間明顯延長，因此民眾若同時有繫帶過短及早洩問題，可考慮手術處理此問題。

台北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其個人YouTube頻道指出，「繫帶」也可稱為「包皮繫帶」，是指陰莖龜頭下方正中部位，把尿道那面和包皮連接起來的一條皺褶組織。

他表示，義大利學者曾找來137位從第一次性經驗開始就早洩的患者做研究，結果發現有59位、佔43%的患者出現繫帶過短情形，此後靠著繫帶整形手術拉長「活塞運動時間」，從原本的1.65分鐘延長至4.11分鐘，幾乎是原本的3倍，效果顯著。

程威銘表示，為何繫帶過短會導致早洩，主要有兩個原因，原因可能是繫帶太短容易拉扯產生不適感，另一原因為該處神經特別多，和龜頭一樣，容易被直接摩擦到，而讓男性提早射精。

他表示，門診常遇到不少男患者因「繫帶」受傷而就診，有時是因為過於激烈的性行為或自慰，使得繫帶被拉扯、受傷，患者會非常疼痛；另因該處是陰莖上神經最多、最敏感處，甚至可能血流不止。至於繫帶較短的原因，他解釋，有些人天生繫帶就較短，也有人因為包皮反覆發炎造成繫帶纖維化而越來越短。

他表示，當出現繫帶過短且合併性交疼痛，或容易拉扯受傷即可考慮手術，例如包皮環切手術或是單純的繫帶整形手術，若剛好也有早洩情形，是否應透過手術改善，都可諮詢泌尿科醫師討論。