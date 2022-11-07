女星元元(吳婕安)有著日系神顏和水汪汪的大眼，被不少粉絲稱作「呆萌女神」，擁有32E魔鬼身材的她曾出過寫真，常因好身材成為話題焦點。5日元元迎來27歲生日，她在IG放上慶生照，穿著低胸藍色洋裝，渾圓曲線藏都藏不住，她6日更曬出生日妝髮，看似害羞紅通通的她，手指沾著奶油，給人不少的遐想。

元元5日歡度27歲生日，她心情超好在貼文寫下：「今天是我生日，可以祝我生日快樂嗎」，可見她身上穿的低胸禮服超有誠意，一大片白皙無瑕的肌膚展露無遺，使她深邃事業線也跟著見客，此外，元元也一連擺出多組卡哇伊的表情，融化所有粉絲的心。

而6日元元則是放上更精緻的妝容照，她換上淺藍色的細肩帶洋裝，手裡捧著奶油草莓蛋糕，另一隻手則沾上奶油，看起來害羞紅通通的表情，非常嬌俏可愛，其中一張照片，她把沾著奶油的手伸到嘴邊，甚至將舌頭吐出來，網友看見後不免想歪成限制級畫面。而元元也對當天的慶生滿意寫下：「生日妝容，第一次這麼用心打扮，生日儀式感要有」。

粉絲也被壽星元元的開心情緒感染，祝她生日快樂，而她的啦啦隊女神好友琳妲也特意在IG發文祝賀，並激曬兩人在汽車旅館穿泳裝的照片，可見她們正兩女泡起鴛鴦浴，白皙無瑕的胴體和傲人的長輩非常養眼，琳妲還在臉頰比出愛情的手勢，直接電暈網友狂喊：「這組合可以叫元蛋」「天啊！我心裡排名最香的兩位女神同台」。