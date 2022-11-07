高雄78歲李姓男子5日經過鄭姓男子家門時，順手牽羊將鞋架上的3000元NIKE慢跑鞋偷走，鄭男發現後報警處理，警方在2小時內將李男逮到，李男落網時辯稱，鄭男母親早上看他沒穿鞋，才將球鞋出借給他的，鄭男母親聽到後怒斥「我根本沒看過他！」馬上將李賊的謊言戳破，李男依竊盜罪嫌送辦。

鄭男5日上午要出門運動時，發現鞋架上的慢跑鞋不翼而飛，報警之後調閱監視器畫面，發現是被身穿灰衣李男偷走，鄭男母親知情後，還開玩笑說「還好另外一雙比較貴的皮鞋沒有被偷」，讓鄭男哭笑不得。

鳳山分局員警比對特徵後，開始進行追查，2個小時後在漢慶街發現李男在路旁遊蕩，手裡還提著剛偷來的鞋子，李男落網後辯稱，他早上出門運動時，鄭男母親看見他沒有穿鞋，才會將球鞋「出借」給他，他只是去「領貨」而已。

但鄭男母親聽到李男的謊言，馬上反駁「我根本沒看過他！」一句話就將李男的謊言戳破，警方將李男依嫌送辦，也將球鞋歸還給鄭男。