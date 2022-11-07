新北市永和一名「唐寶寶」（唐氏症患者）到炸物店買40元炸物，因沒帶錢遭老闆咆哮、報警，引發網友群起圍剿，但一名女網友表示，網友根本不在事發現場，每個人卻像目擊者般抨擊老闆，包容弱勢是個人的選擇，報警也是老闆的權利，感嘆網友的道德綁架已成網路霸凌，貼文曝光，獲部分網友力挺，紛紛留言「做生意不是做慈善」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，唐寶寶的母親發文稱兒子被老闆吼到害怕得在角落發抖，她質疑「老闆真的有怒吼嗎？還是只是口氣稍微大聲一點，就讓唐寶寶感到害怕？」當時現場不知道有沒有其他消費者，也不確定唐寶寶是否真如母親說的一樣害怕，網友的留言就像自己在現場般，一面倒撻伐老闆。

原PO表示，40元的確不是大錢，也可讓唐寶寶打電話給家人求援，再加上警方說老闆當下有跟唐寶寶說可用行動支付，但對方沒有回應，此時老闆報警也是執行本身的權利而已。

原PO說，不少網友認為老闆應該直接把40元的炸物送唐寶寶，「站著說話不腰疼，不是你做生意，才能講得這麼雲淡風輕」，包容弱勢是個人的選擇，老闆報警也是他的權利，只是很不近人情而已。

原PO表示，要做善良的人是一種選擇，並非義務，網路風向一面倒，部分的網友還很激進，甚至已變成網路霸凌，有時候道德確實是在法律之上，可是這種道德綁架的方式是否有點太過了。

貼文曝光，引發網友熱議，「我覺得這件事是唐寶寶媽媽想把事情鬧大，警方跟媽媽的說法完全不同喔」、「挺妳！老闆可能真的偏激了一點，但本質上沒做錯啊」、「很多人只要出現弱勢兩個字就咋咋唬唬的，想站在道德至高點去抨擊，好像這樣自己就是在伸張正義，有夠莫名其妙的」、「講得很好分析的很理性，確實老闆也有更近人情、更符合社會期待的做法，但這也不是他的義務」、「老闆是做生意不是做慈善」。